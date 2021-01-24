ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يحقق الفوز بثنائية على نيوكاسل في البريميرليج

الأحد 24/يناير/2021 - 12:58 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
شارك محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا في فوز فريقه بثنائية نظيفة على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، في مباراة جمعت الفريقين أمس السبت. 

وافتتح أولي ويتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. 

وأضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني لصالح الفيلانز عند الدقيقة 42.  

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، ولكن قبل النهاية بعشر دقائق دخل محمود حسن تريزيجيه للملعب بديلا، ليسجل أولى مشاركاته مع الفيلانز في الدوري منذ مباراة وست هام يونايتد في الجولة العاشرة.  

وكاد تريزيجيه أن يسجل في اللحظات الأخيرة من المواجهة ولكن براعة حارس نيوكاسل مناعته من إحراز هدف ثالث لصالح الفيلانز. وكان تريزيجيه قد غاب عن صفوف الفريق لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية، ثم بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.  

فوز أستون فيلا رفع رصيد الفريق إلى النقطة 29 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز 16.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة تريزيجيه .. أستون فيلا يخسر 1-2 أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي

6 غرز في رأس محمود تريزيجيه بعد مباراة استون فيلا ووست هام

انهالت عليه تعليقات المصريين.. تريزيجيه ينشر صور إصابته في مباراة أستون فيلا

بدون تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا ينتزع فوزاً قاتلاً من وولفرهامبتون.. فيديو

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

أستون فيلا يكتسح كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه

كورونا ينهي حياة 4 وزراء في الحكومة الزيمبابوية

الزمالك فى بيان رسمي: نطالب بالعدالة التحكيمية فى الدورى

225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

تعرف على الموقف النهائي لـ الأهلي من ضم حارس مرمى جديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه