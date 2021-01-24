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توك شو

محمد منير: مريت بمرحلة صعبة في حياتي

الأحد 24/يناير/2021 - 02:15 ص
محمد منير
محمد منير
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حمزة شعيب
أكد الكينج محمد منير، أنه بصحة جيدة ويستعد حاليا لطرح أغنية للشهداء وعيد الشرطة وسيكون هناك حفلات في الفترة المقبلة.

وقال منير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي": "الحمد لله أنا بخير، وأحب أطمن الجمهور على صحتي، أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي بسبب المرض والمستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفى عني وصحتي جميلة جيدة".

وحول ألبومه الجديد "باب الجمال" قال الكينج: "دي مجموعة متواضعة من الأغاني التي أقدمها للجمهور، وأتمنى أن تنال إعجابهم، وهتخرج أغاني كتير للنور الفترة الجاية إن شاء الله تعجب الناس".

ولفت إلى أن سر نجاحه هو الإخلاص والعمل بضمير وحب للجمهور، داعيا الله عز وجل أن يبعد عنا الوباء اللعين كورونا المنتشر في العالم، مردفا: "كورونا قلبت حياتنا رأسا على عقب، وربنا يقدرنا على مواجهة الوباء بالصبر".
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