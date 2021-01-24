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برلمان

النائب أحمد دياب: رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني

الأحد 24/يناير/2021 - 09:29 ص
النائب أحمد دياب،
النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
وجه النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن قوات الشرطة تقوم بملاحم وطنية عديدة تجسدت فيها روح الوفاء والحب لهذا الوطن، فضلًا عن تحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى للتأثير على الأمن القومي للبلاد.

وقال دياب، في تصريحات له، إن رجال الشرطة البواسل ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، حيث ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة ‏ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

وشدد دياب، على ضرورة أن نقف صفا واحدًا للحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات ومواصلة الإنجازات فى مختلف المجالات، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء التي تشهدها مصر في كل ربوعها، مؤكدًا أنه يجب استلهام روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان.
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