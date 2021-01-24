راغب علامة يحيى حفلا غنائيا في أوبرا دبي

يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في أوبرا دبي يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.





من ناحية آخري شارك الفنان راغب علامة جمهورها بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي.