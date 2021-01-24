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فن

راغب علامة يحيى حفلا غنائيا في أوبرا دبي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في أوبرا دبي يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

من ناحية آخري شارك الفنان راغب علامة جمهورها بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي. 

وقال راغب علامة في الفيديو الذي نشرة عبر استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "بعد أسبوعين من الحجر المنزلي أتت فحوصات كورونا، سلبية والحمدلله، طبعًا كانوا أسبوعين فيهم أعراض وحرارة وتعرّق وأدعوا كل واحد يحس بأي أعراض يحجر نفسه ويخاف على المجتمع وأهله ومحبينه مافي شئ أهم من الصحة، حمدلله على سلامة الجميع والله يشفي الجميع».

وكان قد أعلن المطرب راغب علامة اعلن  سلبية مسحة كورونا بعد أسبوعين من التعب.

وكتب عبر حسابه على تويتر:"منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة. 

وتابع: "أما اليوم أجريت فحص الـ pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله".
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