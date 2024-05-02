بسبب ماكينة خياطة.. السيطرة على حريق مخزن ملابس في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن ملابس بشارع النيل في العجوزة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن ملابس في شارع النيل بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده، حيث تبين من المعاينة اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائي في ماكينة خياطة داخل المخزن.