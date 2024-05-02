الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدًا.. غدًا الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا غدا الجمعة، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه، حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 269 ) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان
مديرية أوقاف شمال سيناء
م - المسجد وعنوانه
2. المسجد الكبير – مدينة الشيخ زويد
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط
4. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط
5. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط
مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب
7. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق
8. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق
مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا
10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة
11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار
مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام
13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة
مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت