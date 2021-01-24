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فن

أحمد التهامي يصدم متابعيه ويصطاد أخطر بومة في العالم

الأحد 24/يناير/2021 - 10:15 ص
احمد التهامي
احمد التهامي
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ندى فكري
شارك الفنان أحمد التهامي فيديو  جديدا  له  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق التهامي على الفيديو قائلا "اصطدت أخطر بومة في العالم ، البومة الذهبية، الفيديو كامل علي القناة واللينك في البايو.".

وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم  فى إطار من الأكشن و الإثارة، و يشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر و مايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، و أشرف عبد العزيز.
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