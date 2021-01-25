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برلمان

مجلس النواب يستمع لبيان وزيري الخارجية والطيران عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة..غدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:01 ص
سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية
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فريدة محمد
يواصل مجلس النواب جلساته من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء، عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم وشرح خططهم المستقبلية.

ويعقد مجلس النواب جلسته غدا الثلاثاء حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏ وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد ألقى د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأحد ، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير  لعرض انجازات وزارته والخطط المستقبلية.

وكان الاسبوع الماضى قد شهد عرض ٨ وزراء برامجهم وخططهم المستقبلية وهم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ووزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وأسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير  التربية والتعليم الفني د طارق شوقي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط  وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
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