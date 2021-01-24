المستشار حنفي جبالي لرئيس المركزي للمحاسبات : العمل على توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة أمر مهم

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه -صباح اليوم- المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، بحضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ،و النائب محمد ابوالعينين .





في مستهل اللقاء قدم المستشار هشام بدوي التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب ، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الوطن.





من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن امتنانه وتقديره لهذه التهنئة الغالية ، مشيدا بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية أموال وممتلكات الدولة ، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة .





كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، حيث اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي اهمية العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة .





وجدير بالذكر ان مجلس النواب السابق وافق في جلسة ١٦ اغسطس ٢٠٢٠ على كتاب رئيس الجمهورية بترشيح هشام عبد السلام حسن بدوي في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ مدته الأولى.





ووفقا لنص المادة (215) من الدستور "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ،وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة لرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، كما تقضي الفقرة الثانية من المادة( 216) من الدستور بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.