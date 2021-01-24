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اقتصاد

التخطيط: تخصيص 4.1 مليار جنيه استثمارات جديدة بمحافظة المنيا للعام الجديد

الأحد 24/يناير/2021 - 11:46 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة المنيا  للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

 
وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
  
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا أشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 327 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 10,8% عن خطة عام 2019/2020، تمثل 1,6٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.
 
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية استثمارات بقيمة 604,7 مليون جنيه بنسبة 14,7%، ويخص قطاع النقل 547,4 مليون جنيه بنسبة 13,4%، إلى جانب توجيه 455 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 11,1%، علاوة على توجيه 312,4 مليون جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 7,6%، ، بالإضافة إلى توجيه 570,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 19,2%. 
 
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة المنيا في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 858.2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 117.5مليون جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 105مدرسة بإجمالي 1490 فصل، لافتا إلى برامج التنمية المحلية بالمحافظة المتمثلة في برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، تحسين البيئة، رصف الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق، فضلا عن برنامج الأمن والمرور والإطفاء.
 
وأشار التقرير إلى ملامح مُبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا حيث يبلغ حجم استثمارات المبادرة بالمحافظة إلى 734 مليون جنيه، وعدد القرى المستفيدة 25 قرية، يبلغ عدد المستفيدين 310 ألف مواطن، وأهم القطاعات المستفيدة من المبادرة الصرف الصحي، النقل، الري (تدبيش الترع)، مياه الشرب.
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