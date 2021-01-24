رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين ببطولة السيارات والطائرات اللاسلكية

أعلن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بعد سعود الفغم عن أسماء الفائزين في بطولة الخرج للسيارات اللاسلكية التي أقيمت أمس على مضمار ملعب نادي الشعلة بمشاركة 65 ممارسًا للعبة.





وكانت البطولة قد شملت المنافسة على فئتين الكهرباء، والبنزين، إذ حقق المركز الأول في فئة الكهرباء سعود السليمان، وحلّ ثانيًا أحمد علوان، وفي المركز الثالث عبدالعزيز الأحمري. وفي فئة البنزين نال خالد الحمود المركز الأول، وحلّ ثانيًا فيصل الدخيل، وفي المركز الثالث عبدالمطلب الشملان.





كما قام رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم مساء اليوم بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية آرسي_سكاي التي نظمها الاتحاد في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.





وضمت البطولة فئتين " أساسية" شملت جميع فئات الطائرات اللاسلكية، و" متقدمة " شملت الطائرات النفاثة Jet، والطائرات المجنحة المروحية "وقود"، وشهدت منافسة قوية بين ٢٨ مشاركًا وجاءت نتائجها كالتالي:





الفئة الأساسية فاز بها أحمد شرف ، ثم جاء أحمد الزهراني ثم أيمن مختار ، اما الفئة المتقدمة( طائرات الجت النفاثة ) فاز بها أحمد العنزي ثم حمد الرفدان ، سعيد العمري ، اما طائرات الوقود المجنحة فاز بها أيمن الحميضي ثم رفعت امشلي ثم محمد القميش.