بعد 32 عاماً من التسقيع.. إلغاء تخصيص 20 فداناً للعاملين في الكهرباء بالإسكندرية

ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص 20 فدانًا بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية والذي كانت مخصصة منذ عام 1988 لإقامة مبانٍ ونشاط سكني عليها ولكنه لم يتم استغلالها لإقامة النشاط السكني عليها مدار 32 عامًا كاملة.





وأكد "الشريف" أنه سيتم إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل والذي تم تخصيصها لأجله، لافتًا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة واستغلها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها، مشددا على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة لإقامة أي نشاط على الأراضي.





وأكد أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، فإن أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لاقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة.



