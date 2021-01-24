10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

أصبح الخردل الأصفر شائعًا بسبب نكهته الفريدة والقوية والحارة ، ويستخدم كتوابل في الهوت دوج والسلطات والسندويشات والبرجر وغيرها الكثير من الوجبات حول العالم.





ووفقا لما قدمه موقع " timesofindia " فإن " فإن الخردل أو السارسو غني بالبروتينات والألياف وفيتامين ج والعديد من فيتامينات ب المعقدة.





وهناك العديد من الفوائد الصحية للخردل للجسم مثل تخفيف الآلام العضلية والقوباء الحلقية واضطرابات الجهاز التنفسي كما يساعد في علاج السرطان والسكري.





فيما يلي قائمة الفوائد الصحية للخردل الأصفر التي تجعله غذاء خارق.





يخفف من تشنجات العضلات

يشتهر الخردل بخصائصه التي تساعد في تخفيف أي نوع من تشنج العضلات، يمكن أن يساعد تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل الأصفر في الحفاظ على قوة العظام والمفاصل والعضلات حيث أنه مصدر جيد للبوتاسيوم والكالسيوم.





يخفف من اضطرابات الجهاز التنفسي

الخردل مزيل احتقان رائع يساعد في تطهير المخاط في مجرى الهواء. يساعد استنشاق بخار بذور الخردل الساخنة أو الغرغرة بشاي الخردل على طرد المخاط من الحلق والرئتين.





يعالج آلام الجسم

يساعد زيت الخردل المصنوع من بذور الخردل الصفراء على التخفيف السريع من أي نوع من الألم ، بما في ذلك آلام التهاب المفاصل، تدليك المنطقة المؤلمة بزيت الخردل لمدة 10-15 دقيقة، افعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا للحصول على نتائج فورية.





يعزز صحة القلب

الخردل الأصفر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد في موازنة مستويات الكوليسترول، فهو يقلل من مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول "الضار" ويزيد من مستوى الكوليسترول الحميد أو "الجيد" في الجسم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





يحارب رائحة الفم الكريهة

الخردل الأصفر علاج منزلي فعال للتخلص من رائحة الفم الكريهة. ضعي ملعقة صغيرة من زيت الخردل الأصفر في فمك وحركيها لمدة دقيقة تقريبًا، اشطف فمك جيدًا بالماء.





يمنع السرطان

يحتوي الخردل الأصفر على وفرة من المواد الكيميائية النباتية التي تسمى الجلوكوزينات والتي ثبت علميًا أنها تحارب أنواعًا مختلفة من السرطان مثل سرطان المثانة وعنق الرحم وسرطان القولون.





يساعد في التمثيل الغذائي

يعتبر الخردل الأصفر مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم ، والذي يلعب دورًا مهمًا في عمليات التمثيل الغذائي وهو المسؤول عن تخليق البروتين. يساهم محتوى الفسفور في الخردل الأصفر في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والبروتين والدهون في الجسم.





يعزز نمو الشعر

الخردل الأصفر غني بالبيتا كاروتين والبروتين والحديد والكالسيوم التي تساعد في تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحة شعرك، يساعد تدليك فروة رأسك بانتظام بزيت الخردل الأصفر في تعزيز نمو الشعر بشكل أقوى وأسرع عن طريق زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس.





يقوي العظام والأسنان

الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم في الخردل الأصفر عناصر حيوية لنمو وتطور العظام والأسنان، يمكن أن يساعد دمج الخردل الأصفر في نظامك الغذائي اليومي في الحفاظ على صحة العظام والأسنان





يهدئ نزلات البرد والسعال