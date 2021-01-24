منذ 10 أشهر.. السعودية تسجل أقل حالات وفاة يومية بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366371 حالة.









فيما رصدت الوزارة أقل حالات وفاة يومية منذ نحو 10 أشهر، حيث سجلت حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.









وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، إلى 6352 حالة وفاة.









كما قالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357939 حالة.









وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2080، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 331 حالة.