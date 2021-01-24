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تاج الدين: توجيهات رئاسية بالبدء فورا في تطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:54 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمود عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الكمية الموجودة من لقاحات كورونا لازالت قليلة، معربا عن تفاؤله بشأن القضاء علي الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، :"الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بالبدء فورًا فى تطعيم الفئات ذات الأولوية".

ونوه إلي أن الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل والحميات والصدر، أولى الفئات الحاصلة على لقاح كورونا، مؤكدًا أن مصر متعاقدة على كميات كبيرة من لقاح كورونا.

وعن مدي فاعلية اللقاحات التى تعاقدت عليها الدولة المصرية، أكد مستشار الرئيس، أنه لا يتم السماح بدخول لقاح إلى مصر إلا بوجود دراسة يخضع خلالها أي عقار للتحليل الجيد للتأكد من الفاعلية والصلاحية.

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