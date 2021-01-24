أخبار الدراما.. رانيا يوسف تروج لمسلسل اللعبة برقصة مكسيكى.. رانيا محمود ياسين تنضم لـ الطاووس

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار المسلسلات، ونجوم صناع الدراما، من أبرزها..









يجسد الفنان محمد ممدوح دور محامٍ خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى"، حيث من المقرر أن يشارك المسلسل فى موسم السباق الرمضانى.





مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.









أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.





وقالت نسرين طافش، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هناك أسبابا كثيرة جذبتها للمشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا، أبرزها القصة التي يناقشها العمل، بالإضافة إلى الشخصية الصعبة التي تجسدها ضمن أحداث العمل وهي دور "سارة"، فهي جديدة عليها، حيث تعمل سيدة أعمال طموحة وقيادية ناجحة لديها قدرة كبيرة على النجاح في المجال الذي تعمل به.





وتعاني سارة من مشكلة كبيرة وهي عدم الإنجاب وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تصل إلى علاج لحل هذه الأزمة كونها تشعر بعدم الرضا بسبب هذا الموضوع، أيضا تشعر بفراغ كبير في حياتها بسبب حبها للأطفال، فتحاول طوال الوقت أن تعوض هذا النقص بتحقيق نجاح كبير في مشروعاتها الخاصة.









نشر الفنان صدقي صخر، على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا فيديو يجمعه بالفنانة أسماء جلال وهو يحاول تعليمها بعض الجمل باللغة الفرنسية، وعلق عليها: "ارسل خطاب لصديقك الفرنسي من كواليس أنصاف مجانين" .





الجدير بالذكر، أن أسماء جلال تشاركه بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .





ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين"، بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.









انضمت الفنانة رانيا محمود ياسين إلي أسرة مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.





وأعربت رانيا عن سعادتها بانضمامها إلى أسرة المسلسل، نظرا لأنه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان جمال سليمان، إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز.





وأضافت رانيا:"أن التعاون مع رؤوف عبد العزيز في أي عمل مكسب كبير لكونه يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة وهي فن إدارة الممثل، فضلا عن الإهتمام بكل تفاصيل الشخصيات وأدائها في الوقت الذي يكون تركيز بعض المخرجين على الكادرات الخاصة بالعمل على حساب الممثل.





وأشارت رانيا، في تصريحات صحفية، إلى أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها تحمست له، خاصة أن الشخصية عاشتها في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أن لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان.









نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت رانيا يوسف في مقطع الفيديو من كواليس مسلسل "اللعبة" وهي ترتدي فستانًا أحمر وترقص بالمكسيكي وعلقت علي الفيديو قائلة: "اللعبة ابتدت 🎮 ولسه فيها حكايات كتير، شوفوا مسلسل #اللعبة الجزء الثاني".