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فن

محمد ممدوح يجسد دور محامٍ.. رمضان المقبل

الأحد 24/يناير/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يجسد الفنان محمد ممدوح دور محامٍ خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى"، حيث من المقرر أن يشارك المسلسل فى موسم السباق الرمضانى.


مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.


يذكر أن أمينة خليل شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "توأم روحي" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بعد أزمة فيروس كورونا في السينمات بعدما تم تأجيله.


فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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