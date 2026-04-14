نحو حياة كريمة.. محافظ البحر الأحمر يسلم عقود بديل العشوائيات لأهالي حلايب

سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عقود 25 وحدة سكنية لمستحقي بديل العشوائيات بمدينة حلايب، ضمن المرحلة الأولى من إجمالي 119 وحدة سكنية معتمدة، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن لائق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأهالي المناطق الحدودية.

وتأتي هذه الخطوة لتُنهي سنوات من انتظار الأسر المستحقة، حيث تمثل الوحدات الجديدة نقلة نوعية في مستوى المعيشة، من خلال توفير بيئة آمنة وصحية بعيدًا عن العشوائيات، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن تسليم العقود سيتم على مراحل حتى يشمل جميع المستحقين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية ستتولى استكمال الإجراءات لضمان وصول الوحدات إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.

وشهدت مراسم التسليم ترحيبًا واسعًا من أهالي المدينة وشيوخ القبائل، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الخطوة التي تلبي أحد أهم احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح الدكتور وليد البرقي أن مدن الجنوب، وعلى رأسها حلايب، تحظى باهتمام خاص ضمن خطط التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن الاستماع المباشر لمطالب المواطنين يمثل ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات وتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية في دعم خطط التنمية.

وشهد تسليم العقود حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نائب المحافظ، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة لأبناء المنطقة.

