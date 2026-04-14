الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رحلة عمل تنتهي بحادث.. إصابة 8 فتيات في انقلاب تروسيكل بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز جهينة غرب محافظة سوهاج حادثًا مؤسفًا، بعدما انقلب تروسيكل كان يقل عددًا من الفتيات العاملات على الطريق الجديد؛ ما أسفر عن إصابة 8 فتيات بإصابات متفرقة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بانقلاب تروسيكل على الطريق الجديد بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلٍ من:" ملك ع.ع 13 عامًا بكدمات متفرقة بالقدمين، ونورهان 15 عامًا بكدمة بالقدم اليمنى، ونوره م.ح 16 عامًا بكدمة بالرأس وحالتها مستقرة".

"ومرام م.ع 13 عامًا بكدمات متفرقة، وفاطمة م.م 17 عامًا بكدمة بالذراع الأيسر، وسمر ف.ن 12 عامًا بكدمة بالقدم اليمنى، وجنى أ.غ 12 عامًا بآلام في الذراع الأيسر دون إصابات ظاهرية، ورانيا ك.م 16 عامًا بكدمة بالرأس وحالتها مستقرة"، وجميعهن يقمن بناحية نزلة علي.

وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تشير التحريات الأولية إلى أن اختلال عجلة القيادة وراء وقوع الحادث، دون وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

