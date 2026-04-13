قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاشات تحكي حكاية وطن.. سينما سوهاج تحول الحرم الجامعي إلى منصة وعي بالمشروعات القومية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة جديدة تعكس توجه الجامعات نحو تعزيز الوعي الوطني بأساليب مبتكرة، أطلقت جامعة سوهاج مبادرة "نادي سينما" داخل الحرم الجامعي، لتقديم محتوى توعوي يسلط الضوء على إنجازات الدولة والمشروعات القومية، عبر تجربة بصرية تعتمد على الشاشات الرقمية والأفلام الوثائقية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المبادرة تأتي في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للجامعة، بهدف نقل صورة واقعية للطلاب عن حجم الإنجازات التي تحققت على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جامعة سوهاج

واشار إلى أن عرض هذه المواد داخل الحرم الجامعي يسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب وربطهم بما يدور حولهم من تنمية شاملة.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة تسير وفق رؤية متكاملة تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، حيث تم الاعتماد على الشاشات الرقمية كوسيلة فعالة لنشر الوعي بشكل مستمر وسهل الوصول، إلى جانب دعم جهود ترشيد الإنفاق، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد كمال، منسق الأنشطة الطلابية، إلى أن المبادرة ستتناول عددًا من أبرز المشروعات القومية الكبرى، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمتحف المصري الكبير، ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة إلى الشبكة القومية للطرق ومشروعات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عاطف، مدير رعاية الشباب المركزية، أن العروض لن تقتصر على المشاهدة فقط، بل ستتضمن شرحًا تفصيليًا يقدمه أعضاء هيئة التدريس وخبراء متخصصون، إلى جانب تنظيم مسابقات تفاعلية حول محتوى الأفلام، مع تقديم جوائز قيمة لتحفيز الطلاب على المشاركة.

وأضافت الدكتورة انتصار أبو الدهب، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، أن أولى فعاليات نادي السينما ستنطلق بعرض خاص عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يحاضر خلاله الدكتور أحمد أبو السعود، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة، في تجربة تجمع بين المعرفة والمتعة داخل الحرم الجامعي.

