كارثة النيل في سوهاج.. سقوط سيارة من عبارة يحصد أرواح أسرة كاملة وأهالي الشورانية يكشفون القصة الكاملة وراء المأساة

في مشهد إنساني مؤلم، خيم الحزن على محافظة سوهاج، بعدما تحولت رحلة عادية لأسرة بسيطة إلى كارثة مأساوية انتهت بفقدان أرواح بريئة في لحظات قاسية. داخل قرية جزيرة الشورانية التابعة لمركز المراغة، سقطت سيارة تقل أفراد أسرة من أعلى عبارة نهرية إلى مياه نهر النيل، لتكتب نهاية مأساوية لسيدة وطفلين، بينما نجا الأب وطفل آخر بأعجوبة، في حادث أعاد فتح جراح قديمة تتعلق بوسائل الأمان في العبارات النهرية.

تفاصيل اللحظات الأولى.. ثوانٍ صنعت المأساة

بدأت الواقعة وسط أجواء اعتيادية، حيث كانت الأسرة في طريق عودتها من زيارة طبية، تستقل سيارة صغيرة على متن عبارة نهرية تُستخدم يوميًا لنقل المواطنين بين ضفتي النيل. لم يكن أحد يتوقع أن هذه الرحلة ستنتهي بهذا الشكل المفجع.

فجأة، ووسط حالة من الارتباك، انزلقت السيارة بشكل مفاجئ من فوق سطح العبّارة، لتسقط مباشرة في مياه النيل العميقة، وسط صرخات استغاثة دوّت في المكان. خلال ثوانٍ معدودة، اختفت السيارة بالكامل تحت سطح الماء، تاركة خلفها حالة من الذعر والصدمة بين الركاب والأهالي الذين شاهدوا الحادث.

استجابة عاجلة.. سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح

على الفور، تحركت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، مدعومة بفرق الإنقاذ النهري والغواصين المحترفين، الذين خاضوا سباقًا مع الزمن في محاولة لإنقاذ الضحايا.

قفز الغواصون إلى المياه دون تردد، متحدين التيارات النهرية وبرودة المياه، في محاولة للوصول إلى السيارة الغارقة. وبالفعل، تمكنت الفرق من انتشال جثمان السيدة، بينما استمرت عمليات البحث المكثفة لساعات طويلة للعثور على الطفلين المفقودين.

مشهد تلاحم الجهود بين رجال الإنقاذ والأهالي على ضفاف النهر عكس حجم المأساة، لكنه في الوقت ذاته أظهر روح التضحية والإصرار على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لحظات بين الحياة والموت.. نجاة بأعجوبة

وسط هذا المشهد القاتم، ظهرت بارقة أمل وسط الألم، حين نجح رجال الإنقاذ النهري في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من داخل المياه، في لحظات وصفت بأنها معجزة حقيقية.

وبحسب روايات الأهالي، فإن الجدة، وقبل لحظات من سقوط السيارة، استشعرت الخطر، فسارعت بإلقاء الطفل خارج السيارة في محاولة لإنقاذه، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تمكن الأهالي من انتشاله حيًا.

كما نجا الأب من الحادث وسط حالة من الصدمة، في حين لم يتمكن باقي أفراد الأسرة من النجاة، لتبقى هذه اللحظات شاهدة على الفارق القاسي بين الحياة والموت.

شهادة شاهد عيان.. “مش أول مرة تحصل”

يروي محمد عبيد، أحد سكان جزيرة الشورانية، تفاصيل الواقعة بحزن شديد، مؤكدًا أن الحادث ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من الحوادث المتكررة التي شهدتها المنطقة على مدار سنوات طويلة.

وأوضح أن العبّارة التي يستخدمها الأهالي بشكل يومي تعاني من إهمال واضح، سواء في مستوى الأمان أو الصيانة، مشيرًا إلى أن غياب البوابات الآمنة والحواجز المناسبة تسبب في وقوع العديد من الحوادث، منها سقوط سيارات، وإصابات بتر أطراف نتيجة الأبواب الحديدية غير المؤمنة.

وأضاف: “إحنا بنتكلم عن مأساة متكررة، مش حادثة فردية.. كل فترة بنفقد حد بسبب نفس المشكلة”.

جزيرة الشورانية.. معاناة يومية لـ80 ألف مواطن

تُعد جزيرة الشورانية واحدة من أكبر الجزر النيلية في مصر، ويقطنها ما بين 60 إلى 80 ألف نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على العبارات النهرية في التنقل اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو تلقي الخدمات الطبية.

ورغم الكثافة السكانية الكبيرة، لا تزال الجزيرة تعاني من نقص حاد في البنية التحتية، وعلى رأسها غياب كوبري يربطها بالبر الرئيسي، ما يجعل حياة السكان اليومية مرهونة بوسيلة نقل غير آمنة في كثير من الأحيان.

ويؤكد الأهالي أن رحلة عبور النهر قد تستغرق وقتًا طويلاً، وتكون محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل تهالك بعض العبارات وعدم خضوعها للرقابة الكافية.

مطالب الأهالي.. “نريد كوبري ينهي المأساة”

في أعقاب الحادث، تجددت مطالب سكان الجزيرة بضرورة إنشاء كوبري يربطها بمركز المراغة، كحل جذري لإنهاء معاناة العبارات النهرية المتكررة.

وأشار الأهالي إلى أن إنشاء كوبري من شأنه القضاء على الحوادث التي تحصد الأرواح بشكل دوري، وتسهيل حركة التنقل، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ورغم وجود بعض التصريحات التي تشير إلى أن الجزيرة تُصنف كمحمية طبيعية، يرى السكان أن هذا التصنيف لا يجب أن يكون عائقًا أمام توفير حياة آمنة وكريمة لعشرات الآلاف من المواطنين.

الحادث يعيد فتح ملف الإهمال

أعاد هذا الحادث المأساوي تسليط الضوء على ملف العبارات النهرية في صعيد مصر، ومدى التزامها بمعايير السلامة والأمان، خاصة في المناطق التي تعتمد عليها بشكل كامل.

ويطالب خبراء بضرورة إجراء مراجعة شاملة لحالة هذه العبارات، وفرض رقابة صارمة على تشغيلها، مع تحديث وسائل الأمان وتدريب العاملين عليها لمواجهة الحالات الطارئة.





لم تكن هذه الحادثة مجرد خبر عابر، بل جرس إنذار قوي يدق أبواب المسؤولين. فبينما ودّعت أسرة أفرادًا منها في لحظات مأساوية، لا يزال آلاف المواطنين يعبرون النيل يوميًا تحت نفس الظروف الخطرة.

إن ما حدث في جزيرة الشورانية ليس نهاية القصة، بل بداية لضرورة التحرك الجاد نحو حلول جذرية تضع سلامة الإنسان في المقام الأول.