قبل انتهاء المهلة.. تحذير عاجل من مياه سوهاج لتفادي أخطاء الفواتير

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن العد التنازلي لانتهاء مهلة تحديث بيانات كبار العملاء، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الاشتراكات ورفع كفاءة البيانات الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية داخل المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تدعو كبار العملاء إلى سرعة استيفاء وتحديث بياناتهم، من خلال تقديم نسخة حديثة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لضمان إدراج البيانات بشكل دقيق ضمن منظومة الاشتراكات.

وأشار إلى أن عملية التحديث متاحة من خلال المحصلين والقراء أثناء المرور الدوري، أو عبر التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء على مستوى مراكز المحافظة، لتسليم المستندات المطلوبة بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن يوم 20 أبريل الجاري هو الموعد النهائي لاستقبال طلبات التحديث.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الخطوة تأتي لضمان محاسبة العملاء وفقًا لطبيعة النشاط الفعلي لكل منشأة، سواء كانت صناعية أو سياحية أو تجارية، بما يحقق العدالة في تطبيق التعريفة دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأضاف أن تحديث البيانات يسهم بشكل مباشر في تحسين دقة الفواتير، ومنع حدوث أي أخطاء في تسجيل الاشتراكات، فضلًا عن دعم كفاءة قواعد البيانات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لكبار العملاء داخل المحافظة.