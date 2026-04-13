الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

10 سم بين النور والظلام.. ملحمة طبية تنقذ عين طفل بمستشفى سوهاج الجامعي

سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة طبية نادرة تعكس مستوى الكفاءة العالية داخل مستشفيات سوهاج الجامعية، نجح فريق طبي متعدد التخصصات في إنقاذ بصر طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد استخراج جسم غريب بطول 10 سم اخترق محجر عينه واستقر داخل الجيوب الأنفية، في عملية دقيقة كادت تفصل بين فقدان البصر واستعادته.

وأشاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بهذا الإنجاز الطبي اللافت، مؤكدًا أن نجاح مثل هذه العمليات المعقدة يعكس الاحترافية الكبيرة للأطقم الطبية، وقدرتهم على التعامل مع أخطر الحالات وفق أحدث الأساليب العلمية، إلى جانب حرص الجامعة على تقديم خدمة طبية متقدمة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد.

جامعة سوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحالة كانت شديدة الخطورة، نظرًا لاختراق جسم معدني يشبه "فرامل دراجة" لمنطقة حساسة للغاية بالقرب من العصب البصري، ما كان ينذر بعواقب وخيمة، إلا أن التنسيق بين التخصصات المختلفة ساهم في التعامل معها بنجاح.

وأشار الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن مستشفى الطوارئ استقبل الطفل وتم التعامل مع الحالة بشكل فوري، حيث خضع لفحوصات دقيقة وأشعة عاجلة، أعقبها قرار بالتدخل الجراحي السريع بمشاركة أقسام جراحة الوجه والفكين، وطب وجراحة العيون، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب فريق التخدير، في نموذج متكامل للعمل الجماعي.

وأكد الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد حسني أبو الدهب، نائب المدير، أن سرعة الاستجابة والتنسيق الكامل بين الفرق الطبية والتمريضية كان لهما الدور الأكبر في إنقاذ الطفل، واستقرار حالته الصحية دون حدوث مضاعفات تُذكر.

