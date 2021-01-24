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الديهي يناشد بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:11 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمد القاضي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد يقضى على الفجوة في البروتين السمكي، ويحول مصر إلى دولة منتجة للأسماك بشكل علمي حقيقي وليس بالصدفة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المشروع يتضمن بناء سفن حتى تمتلك مصر أسطولًا للصيد، داعيًا وزراء التعليم لتنسيق زيارات لأبناء وطلاب مصر بجميع المراحل التعليمية لمشروع الفيروز، معقبًا "من حقهم علينا أنهم يشوفوا حاجة مشفوهاش قبل كدا".

وناشد الإعلامي، وزراء الثقافة، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، تنظيم زيارات ممنهجة ومخططة للمشروعات القومية التي تتم في مصر خاصة على أرض سيناء كجزء من صناعة الوعي المفقود لدى الطلاب، مؤكدا "من يري بعينه يختلف عن من يسمع، فنحن نجحنا في صناعة الأمل على أراضي سيناء الحبيبة بعيدًا عن دغدغة المشاعر بالباطل".

وتحدى أن يكون هناك مكان في مصر ليس به عمل أو إنجاز أو مشروع يتم من أجل المواطنين بمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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