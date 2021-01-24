ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صوتها مقزز.. مطربة سودانية تثير الجدل بقراءتها للقرآن الكريم.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 10:21 م
آمنة حيدر
آمنة حيدر
Advertisements
محمد القاضي
قال المبتهل الشيخ إيهاب يونس، إن المطربة السودانية آمنة حيدر، صوتها غير جيد، إضافة إلى أنها تقرأ القرآن الكريم بغير خشوع، معقبا "صوتها مقزز وقراءتها فيها استهزاء بالقرآن".

وأضاف "يونس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،  اليوم الأحد، أن شيوخ القرآن الكريم هم الذين علمونا كيف تكون التلاوة، كما علمونا المد وضبط الأحكام والتجويد أثناء دراستنا بالأزهر الشريف.

وأوضح أن المرأة إذا قرأت القرآن الكريم وسط مجمع كبير من الرجال فهذا ينافي الشرع، لافتًا إلى أن الشيخة مبروكة تأتي للقراءة للحريم وليس للرجال.

وتابع "إذا قرأت بالتجويد وأحكام القرآن الشرعية سوف يتغير رأيي فيها، إضافة إلى قراءتها للسيدات فقط"، مشيرًا إلى أن الأهالي في السنوات الماضية كان لديهم حرص شديد أن يذهبوا بناتهم لتعليم قراءة القرآن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بجوائز 3.2 مليون ريال سعودي.. الملك سلمان يطلق مسابقة لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

قارئ الملوك والرؤساء.. 42 عاما على رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل

في ذكرى وفاته.. الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ الملوك ودخل الإذاعة دون اختبار

المبتهل إسلام السرساوي يوضح حقيقة ارتدائه قبعة بابا نويل على الهواء

شاهد.. طفل كفيف يتم حفظ القرآن في السابعة ويحصل على المراكز الأولى

محمد صديق المنشاوي في ذكرى مولده.. لقب بهرم الخشوع وأبهر العالم الإسلامي بتلاوته للقرآن

ترشيحاتنا

هشام توفيق: شركة الحديد والصلب لم تتمكن من التشغيل المستمر لأكثر من 12 يوما

انفراد.. مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي مقابل ٢ مليون دولار

محمد صلاح.. هاشتاج فخر العرب يشعل تويتر.. ومغردون: هدف عالمي

فستان مشجر.. نجلاء بدر تستعرض جمالها بإطلالة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

عمرو أديب يبكي رحيل عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان.. حبس الزوج 5 سنوات حال ضربه الزوجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة