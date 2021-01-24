صوتها مقزز.. مطربة سودانية تثير الجدل بقراءتها للقرآن الكريم.. فيديو

قال المبتهل الشيخ إيهاب يونس، إن المطربة السودانية آمنة حيدر، صوتها غير جيد، إضافة إلى أنها تقرأ القرآن الكريم بغير خشوع، معقبا "صوتها مقزز وقراءتها فيها استهزاء بالقرآن".





وأضاف "يونس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن شيوخ القرآن الكريم هم الذين علمونا كيف تكون التلاوة، كما علمونا المد وضبط الأحكام والتجويد أثناء دراستنا بالأزهر الشريف.





وأوضح أن المرأة إذا قرأت القرآن الكريم وسط مجمع كبير من الرجال فهذا ينافي الشرع، لافتًا إلى أن الشيخة مبروكة تأتي للقراءة للحريم وليس للرجال.





وتابع "إذا قرأت بالتجويد وأحكام القرآن الشرعية سوف يتغير رأيي فيها، إضافة إلى قراءتها للسيدات فقط"، مشيرًا إلى أن الأهالي في السنوات الماضية كان لديهم حرص شديد أن يذهبوا بناتهم لتعليم قراءة القرآن.



