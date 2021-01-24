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فن

مع السلامة يا حبيبتى.. نشوى مصطفى تنعى الداعية عبلة الكحلاوي.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 10:40 م
الداعية الإسلامية
الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي
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محمد بدران

نعت الفنانة نشوي مصطفي  الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والتى وافتها المنية مساء اليوم متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت نشوي مصطفي صورة للداعية عبلة الكحلاوي وعلقت قائلة "مع السلامة ياحبيبتى  الداعية الاسلامية الحاجة عبلة الكحلاوى فى ذمة الله — سلام الله عليكى ورحمته وبركاته"

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 


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