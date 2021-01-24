استجابة سريعة من التضامن.. تفاصيل مثيرة حول تصميم سيدة سجنا لابنها في منزل بالدقهلية

علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، علي حالة الشاب محمد الذي قامت والدته بتصميم سجن له داخل المنزل بسبب معاناته من مرض نفسي.





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هذه القضية ظهرت في الفترة الأخيرة كثيرا.. وكانت موجودة لكن لم يتم تسليط الضوء عليها، وهي قضية الأمراض النفسية لبعض الحالات التي لا تفهمها الأسر".





وأوضحت: "سنتدخل في هذه الحالة بالتعاون مع المصحة النفسية.. وسنطلق آلية جديدة لرصد هؤلاء المرصى النفسيين بجميع المحافظات، حتى لا يكون اكتشافهم بالصدفة".





وأكدت: "سنتابع حالة الأم مع الأجهزة الأمنية، وهل هي عملت كده عن عدم علم ودراسة عن كيفية التعامل معه.. ولا كانت خايفة عليه ومنه ومن المجتمع اللي حواليها".





وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،: "كل الدعم من المحافظة لأسرة المريض مؤكدا انه سيتواصل غدا لمعرفة موقف ووالدته،





وتابع: سنقوم باستقبال الشاب بأحدى المستشفيات النفسية، وسنتابع حالة والدته الحاجة زينب مع الجهات الأمنية، وإذا استدعت حالته نقله إلى مستشفى العباسية لأنها أكبر وأكثر تجهيزًا سيتم نقله بإرسالية مخصوص".





وعرضت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فيديو لسيدة تصمم سجنا لإبنها في المنصورة لظروفه المرضية.





وأوضحت "الحصري"، أن السيدة صممت قفص حديدي ووضعت إبنها داخلة لأنه مريض ويقوم بضريها وتكسير كل شيء بالمنزل، وأنها وذهبت به إلي أكثر من مستشفي لكن لم تستقبله أي مستشفي.





وقالت "سمر الحاج رشاد"، شقيقة "محمد" الشاب المحبوس"،: "أخويا عنده 36 سنة.. هو بقاله 16 سنة تعبان ولفينا علي المستشفيات كلها مفيش حد راضي يقبله"، متابعه: "أمي عانت بسببه.. أخويا ساعات بيطلع يفتح الغاز ويولع في الدنيا ويضربها».





وأوضحت: "أخويا عنده انفصام في الشخصية، وساعات بيإذي نفسه.. ومفيش أم هتعمل في ابتها كدا غير أما تكون شافت منه كتير"، مضيفة: "أمي اتقبض عليها علشان بيقولوا هي حبساه بس هي تعبت وعانت كتيرا منه.. ولما فكينا الكلابشات ضرب أمي في وشها وخيطناها 5 غرز".



