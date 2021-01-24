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رمز الخير والعطاء.. لميس الحديدى تنعى عبلة الكحلاوى بكلمات مؤثرة.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 11:42 م
عبلة الكحلاوى
عبلة الكحلاوى
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داليا أحمد
أعربت لميس الحديدى عن حزنها لوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى متأثرة بفيروس كورونا وتدهور صحتها فى الآوانة الأخيرة .

وذكرت لميس الحديدى  خلال برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على قناة on ، أن الدكتورة عبلة الكحلاوى داعية إسلامية معروفة، وأستاذة فقه فى كلية الدراسات الاسلامية والعربية بكلية البنات بجامعة الأزهر وابنة الفنان الكبير محمد الكحلاوى الصوت الرائع فى فن الإنشاد الدينى. 

الدكتورة عبلة الكحلاوى ، أسست جمعية خيرية اسمها الباقيات الصالحات فى المقطم بجانب دراستها  لرعاية الأطفال الأيتام وكبار السن ومرضى السرطان والزهايمر وتابعت قائلة :كانت سيدة خيرة جدا ومكنش حد فينا يتعب  أو يغيب غير لما تكلمه .

ونعت لميس الحديدى الدكتورة عبلة الكحلاوى بعبارات مؤثرة قائلة :كانت رمز الخير والعطاء والأمومة ولكن نتذكر جميعا أن الكورونا قد تكون قاتلة.
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