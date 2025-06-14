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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث عماني: جميع الخيارات مطروحة لإنهاء الحرب أو استمرارها.. والملاحة في الخليج وباب المندب مهددة

سفن
سفن
عبد الخالق صلاح

قال سالم الجاهوري، الباحث في الشؤون الدولية من العاصمة العمانية مسقط، إن المنطقة تقف أمام مفترق طرق، في ظل استمرار الحرب، موضحًا أن كل الخيارات لا تزال مطروحة، سواء من حيث إجهاض المفاوضات بشكل نهائي، أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار بجهود المجتمع الدولي، وعودة المفاوضات مجددًا.

وأضاف الجاهوري، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامجها «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الخيارين لا يزالان قائمين، ويعتمد الأمر على مدى جدية المجتمع الدولي في الدفع نحو إنهاء الحرب، قائلاً: «إذا كان العالم يريد أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار، فعليه أن يتحرك بفاعلية لإنهاء هذا الصراع».

وأشار الجاهوري إلى أن الوضع بات أكثر تعقيدًا، مع وجود تلويحات بإمكانية إغلاق الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مضيق باب المندب، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية، خاصة أن باب المندب يُعد من أهم الممرات البحرية الدولية، محذرًا من أن تصاعد التوتر في هذه المناطق الحيوية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة، داعيًا الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك السريع لتفادي أي تصعيد جديد يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

سالم الجاهوري باحث عماني باب المندب العاصمة العمانية

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