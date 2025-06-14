أمل الحناوي: الشرق الأوسط فوق فوهة بركان بعد الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن طهران ردت على الهجوم الإسرائيلي على إيران بعد عدد من الساعات بعشرات الصواريخ الباليستية والمسيرات، التي ضربت العمق الإسرائيلي، وبين الرد والرد المضاد يبدو أن الشرق الأوسط على فوهة بركان معرض للانفجار في أي وقت، فاحتمالات اندلاع الحرب الشاملة بين تل أبيب وطهران تتزايد، وتتنامى مؤشرات إندلاع الحرب في المنطقة.

وأضافت الحناوي، خلال برنامجها «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصير مجهول في المنطقة يلوح في الأفق جراء تصعيد دامي، وتصر حكومة نتنياهو على تأجيج الاستقرار في الإقليم، وتواصل مخططها لحرق المنطقة برمتها لرسم خارطة الشرق الأوسط الجديد الذي يحلم به اليمين المتطرف.

وتابعت: «يقف العالم على أطراف أصابعه ترقبًا لسيناريوهات الأيام المقبلة في الحرب بين إسرائيل وإيران، فهل سيستمر صمت النظام العالمي على الانتهاكات الإسرائيلية التي ربما تطول في الفترة المقبلة».