إعلام أمريكي عن مسؤول عسكري إسرائيلي: البرنامج النووي الإيراني تضرر لكنه لم يدمر

أفاد إعلام أمريكي عن مسؤول عسكري إسرائيلين أن البرنامج النووي الإيراني تضرر لكنه لم يدمر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، إسقاط إيران لطائرة مقاتلة إسرائيلية، مؤكدًا أن الطائرة حلقت في طهران لمدة ساعتين.

كشفت المتحدثة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، يوم السبت أن أكثر من 70 طائرة حلقت في قلب طهران لأكثر من ساعتين متواصلتين، وهاجمت أكثر من 40 هدفًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأكدت دفرين، أن هذا كان أعمق نطاق نفذه جيش الدفاع الإسرائيلي في طهران، وأن الجيش حقق تفوقًا جويًا.

