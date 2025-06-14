برلماني: تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران يهدد المنطقة بعدم الاستقرار

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران والرد عليها من جانب إيران، أمر يهدد المنطقة بمواجهات تصعيدية أكبر وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وأضاف توفيق في تصريحات له اليوم، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية ذلك التصعيد باعتبارها هي من بدأت بالهجوم، في محاولة منها لاستفزاز المنطقة وبث عدم الاستقرار بها، موضحا أن الاستفزاز الذي تتبعه إسرائيل تجاه دول الجوار وسعيها المتعمد هو محاولة لتصدير أزمتها الداخلية والهرب من الاستحقاقات السياسية والإنسانية التي يفرضها العالم عليها بسبب جرائمها في قطاع غزة.

تحذير من استمرار التصعيد

وحذر عضو مجلس الشيوخ من استمرار ذلك التصعيد، مشيرا إلى أن تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، يؤكد التحذيرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن سيناريو اتساع رقعة الصراع سوف تعاني منه كل الشعوب العربية.

وأضاف النائب حسانين توفيق، أن موقف مصر ثابت وواضح منذ البداية، حيث سبق أن حذرت من توسيع دائرة الصراع ووقف الحرب في غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في وقف ذلك الاستفزاز الإسرائيلي والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط.