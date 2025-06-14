قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
وكيل الأزهر يشكّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب الثانوية علمي من امتحان الفيزياء
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران
يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران يهدد المنطقة بعدم الاستقرار

حسانين توفيق
حسانين توفيق
محمد الشعراوي

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران والرد عليها من جانب إيران، أمر يهدد المنطقة بمواجهات تصعيدية أكبر وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وأضاف توفيق في تصريحات له اليوم، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية ذلك التصعيد باعتبارها هي من بدأت بالهجوم، في محاولة منها لاستفزاز المنطقة وبث عدم الاستقرار بها، موضحا أن الاستفزاز الذي تتبعه إسرائيل تجاه دول الجوار وسعيها المتعمد هو محاولة لتصدير أزمتها الداخلية والهرب من الاستحقاقات السياسية والإنسانية التي يفرضها العالم عليها بسبب جرائمها في قطاع غزة.

تحذير من استمرار التصعيد

وحذر عضو مجلس الشيوخ من استمرار ذلك التصعيد، مشيرا إلى أن تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، يؤكد التحذيرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن سيناريو اتساع رقعة الصراع سوف تعاني منه كل الشعوب العربية.

وأضاف النائب حسانين توفيق، أن موقف مصر ثابت وواضح منذ البداية، حيث سبق أن حذرت من توسيع دائرة الصراع ووقف الحرب في غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في وقف ذلك الاستفزاز الإسرائيلي والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

حسانين توفيق مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري الهجمات العسكرية الإسرائيلية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

البطيخ

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

الكوليسترول

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

حمادة هلال

حماده هلال يرفع شعار كامل العدد بحفله فى القطامية

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد