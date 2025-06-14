برلماني: التوترات بمنطقة الشرق الأوسط "مقلقة".. وأمن مصر خط أحمر للجميع

أدان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، واصفًا إياها بـ"التصعيد الخطير" الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها.

وشدد عصام في بيان له اليوم، على أن مصر تقف بثبات أمام أي انتهاك لسيادة الدول، داعيا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري عن إشعال فتيل الحرب، ومحذرا من انزلاق الشرق الأوسط نحو حرب شاملة تهدد المنطقة بأكملها.

الموقف المصري الثابت

وأكد أن الموقف المصري الثابت يرتكز على فض النزاعات عبر الحوار الدبلوماسي، لا التصعيد العسكري، وتفعيل آليات السلام الدولية لاحتواء الأزمة ووقف معاناة الشعوب من تداعيات الصراعات.



ولفت بحديثه إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل حصن الاعتدال وسنواصل دفعنا الحثيث نحو سلام عادل شامل منعا لأى اضطرابات عسكرية، كما أن مصر ستتصدى لأي محاولة لزعزعة أمنها القومي، مثلما حدث برفضها القاطع لما سمى بقافلة الصمود، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف العدوان على غزة، ومحاسبة منتهكي القانون الدولي ودفع مفاوضات جادة لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.