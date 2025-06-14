متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنصل إلى كل مكان مطلوب منا من أجل الدفاع عن إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل عمل كل ما يلزم لمنع تهديدات إيران.

ذكر متحدث الاحتلال: استهدفنا منشأة نووية إيرانية في أصفهان والأيام الأخيرة صعبة وندعو الإسرائيليين للالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.



أردف: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل القيام بكل ما يلزم من أجل إعادة الرهائن في غزة.

