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حوادث

عاطل يقتل عاملا ويترك جثته داخل السيارة بالشرقية

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:03 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف لغز مقتل عامل بالشرقية.

تبلغ لقسم أول العاشر من رمضان بأمن الشرقية بالعثور على جثة عامل 26 سنه مقيم العاشر من رمضان "داخل سيارته  بدائرة القسم .

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى تحديد مرتكب الواقعة  28 سنه عاطل مقيم دائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش).

بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لكون المجنى عليه شقيق زوج شقيقته ووجود خلافات عائلية بينهما فعقد العزم على التخلص منه بقتله وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد البندقية الخرطوش المضبوطة بحوزته.

و أضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجنى عليه والتقابل معه  بدائرة القسم وبحوزته البندقية الخرطوش "مخفيها بين طيات ملابسه" بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات وإستقل برفقته سيارته وحال معاتبته حدثت مشادة بينهما على اثرها قام بإطلاق عيارًا من البندقية الخرطوش تجاهه محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.
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