بآيه قرانية.. صابرين تنعي الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعت الفنانة صابرين ، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت صابرين عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحله وعلقت قائلة "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلي ربك راضية مرضيه فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي) صدق الله العظيم #عبلة_الكحلاوي إنا لله وإنا اليه راجعون".









جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







