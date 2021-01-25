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أخبار البلد

تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:38 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #عبلة_الكحلاوي بعد وفاة الداعية الاسلامية عبلة الكحلاوي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتورة ‎#عبلة_الكحلاوى  سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"  و "‏رحم الله العزيزة، العظيمة، الداعية البارزة، الدكتورة عبلة الكحلاوي .. كانت سيدة فاضلة لها اعمال خير كثيرة .. اللهم انزلها فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال أخرون: ‏"إنا لله وإنا إليه راجعون " ‎#عبلة_الكحلاوي في ذمة الله متأثرة بإصابتها ب ‎#كورونا اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها " و" ‏انا لله وان اليه راجعون.. وفاة الداعية ‎#عبلة_الكحلاوى اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم تعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحمها و اغفر لهاوانظر اليها بعين لطفك وكرمك ياأرحم الراحمين اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه الغابرين و اغفر لنا ولها يالله وأفسح لها نسالكم الدعاء".


وواصل البعض نعيها والدعاء لها قائلين" ‏انا لله وان اليه راجعون".
 
خالص العزاء فى وفاة السيده الفاضلة ‎#عبلة_الكحلاوى يشهد الله اننا لا نسمع عنها الا كل خير سالين المؤلى عزوجل ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنها فسيح جناته اللهم امين " و" ‏اللهم اجعل علمها وتبليغها رسالتك شفيعا لها .. وكل كلمة خرجت منها ابتغاء مرضاتك تكن في ميزانها ، وكل شخص عاص قد اهتدي بها شاهدا لها بالاحسان.
 
غفر الله لها ولنا والحقنا بها وبذويها الاخيار الابرار في جنة الخلد والنعيم الدائم ‎#عبله_الكحلاوي ".
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