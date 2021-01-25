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رياضة

وكيل كارتيرون يكشف تفاصيل عرض التعاون لـ أوباما

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي عن تفاصيل العرض المغري الزي تلقاه يوسف "أوباما" للانتقال إلى الدوري السعودي.

قال فتوح في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أوباما جاله عرض من نادى التعاون السعودى عن طريق باتريس كارتيرون؛ لأنه يرى أنه لاعب كبير وله مستقبل كبير، والتعاون أرسل عرضا رسميا للنادى الزمالك".

وأضاف: يوسف عُرض عليه تقاضى أضعاف ما كان يتقاضاه مع الزمالك، ولكن أوباما رفض، ولم يطلب أجرا كبيرا، وإنما كان يطالب مسئولي الزمالك بمعاملة خاصة لأبناء الزمالك في القادم، والكابتن أيمن يونس سهّل الدنيا، ووافق على طلبات أوباما الذى كان يرغب أيضا في التجديد للزمالك، وهو ما حدث بالفعل"

وأضاف: "المستحقات المتأخرة كانت أحد أهم الأسباب وراء رحيل كارتيرون عن الزمالك، بعد الحديث لعدة مرات مع إدارة النادي".

وأوضح، أنه المدرب كان له مستحقات مالية متأخرة بعد السوبر الإفريقي أمام الترجي، مشيرًا إلى أنه كان حريص دائما على مصلحة اللاعبين.

وتابع:" لا أعتبر رحيل كارتيرون عن الزمالك خيانة كما ردد البعض بعد ذلك، طلب من أمير مرتضى وضع حدًا للمشاكل الخاصة بعقود اللاعبين وإلا سيرحل واتخذ قرار الرحيل بعد مباراة الأهلي".
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