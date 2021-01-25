في عيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله.. تعرف على محطات مهمة في حياته

يحتفل اليوم الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ65 حيث قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة على مدار مشواره الفني.





ولد صلاح عبد الله يوم 25 يناير عام 1955 في حي بولاق أبو العلا، عاش فيه ست سنوات من طفولته، لينتقل بعدها وهو في السابعة من عمره مع أسرته إلى حي بولاق الدكرور.





كان مهتما بالعمل السياسي وكتابة الشعر السياسي حتى أصبح أمين شباب حي بولاق الدكرور والدقي، وعند التحاقه بكلية التجارة للدراسة فيها، جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الجامعة.



