زوجة الشهيد على فهمى تروى تفاصيل يوم استشهاد البطل

قالت نهى عبد السلام زوجة الشهيد على فهمى، إن زوجها استشهد يوم 9-1-2016، موضحة أن هذا اليوم كان من الأيام الصعبة التى مرت بها، مؤكدة أن زوجها كان محب لبلده.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، آية جمال الدين، أنه فى هذا اليوم كان إجازة أسبوعية من المدارس، ونجلها ياسين كان يريد الذهاب معه لـ العمل ولكن لم يذهب بسبب الامتحانات.





ولفتت إلى أنها ذهبت لـ موقع الحادث على اعتقاد أن زوجها مصاب فقط، ولكن بعد ذلك علمت باستشهاده، مؤكدة " لم أري زوجى بعد استشهاده وأولادى لم تري والدهم وذلك بسبب التأثر".





وأشارت إلى أن نجلها ياسين يتمنى أن يستكمل مسيرة والده، ويريد دخول كلية الشرة، وأوضحت أنها علمت بالخبر من أحد الرجال الموجودين مع زوجها الشهيد.



