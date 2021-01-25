السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة





وحرصت الحكومة المصرية على الاحتفال بشكل خاص هذا العام 2021 بإصدار عملة نقدية فئة جنيه تحمل شعار الشرطة، وتم انتاج فيلما قصيرا قامت وزارة الداخلية بإنتاجه بعنوان "المهمة" بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 69.



وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلما قصيرا بعنوان المهمة في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا.

وتحل الذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا ومصابا من رجال الشرطة أثناء التصدي للمستعمر البريطاني ورفض تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم.