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أخبار العالم

إيران تعلق على توقيف ناقلة نفط تابعة لها في المياه الإندونيسية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، على ما ذكرته تقارير صحفية أمس حول توقيف ناقلة نفط إيرانية في المياه الإندونيسية وأنها كانت "عملية نقل نفط بطريقة غير قانونية".

وقال خطيب زاده في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية "ننتظر المزيد من المعلومات من الحكومة الإندونيسية، ولقد تلقينا بعض المعلومات المتناقضة، ونحن ننتظر السبب، وإذا وصلنا إلى نتيجة فسنعلن".

وأضاف في معرض حديثه عن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المياه الإندونيسية، أن "السبب تقني، وتبرز هذه القضايا في مجال الشحن، ويقوم المسؤولون المعنيون والسفارة الإيرانية في إندونيسيا ووزارة الخارجية الإيرانية بمتابعة هذا الموضوع، وسيتم إعلان النتائج".

ويوم أمس نشرت وسائل إعلام إيرانية المشاهد الأولية لعملية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية هورس من قبل خفر السواحل الإندونيسي.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن قوات خفر السواحل الإندونيسية احتجزت ناقلتي نفط إحداهما إيرانية باسم "هورس" والثانية ترفع علم بنما باسم "فري".

وقالت إن "المسئولين الإندونيسيين قالوا إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وتم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع".





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