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محافظات

تنفيذي الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح في مخالفات البناء

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:26 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة، وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين.
 
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الانتهاء من المدة المحددة طبقًا للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة قائلًا إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لإنهاء هاذين الملفين الهامين للحفاظ على حق الدولة والشعب.

وعلي جانب اخر فقد شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحافظة ومديريات (التربية والتعليم – الصحة – الزراعة)، وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الفرع والجهات المشاركة لتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية وإقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة مشيرًا إلى أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر وتتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء عليها نهائيا.

ومن جانبه أشار الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلي أهمية وضع الأطر السليمة لمعالجة قضية الأمية بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة لمواجهة تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين هيئة تعليم الكبار والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية.

حضر مراسم التوقيع سعد الفرماوي السكرتير العام ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة و عمرو شعلان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية.
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