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محافظات

احتفالا بعيد الشرطة.. رجال الأمن بالشرقية يوزعون الورود والحلوي على المواطنين.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
احتفل مركز شرطة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية اليوم بعيد الشرطة الـ 69 مع المواطنين بالميادين وذلك بتوزيع الورد، والحلوى، على المارة من المواطنين وقائدي السيارات احتفاء بالذكرى الخالدة الشهداء.
 
وقام بتوزيع الورود على المواطنين اللواء خالد عصر مساعد مدير أمن الشرقية للوحدات، يرافقه العقيد محمد فؤاد مأمور مركز شرطة ديرب نجم، والمقدم عبد المنعم علاء رئيس المباحث، والرائد رامي عادل نائب المأمور، وعدد من الضباط، والأمناء، والأفراد بمركز الشرطة وسط فرحة من الأهالى.

وعلى جانب آخر فقد ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020 /2021، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

احتفالا بعيد الشرطة.. رجال الأمن بالشرقية يوزعون الورود والحلوي على المواطنين.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. رجال الأمن بالشرقية يوزعون الورود والحلوي على المواطنين.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. رجال الأمن بالشرقية يوزعون الورود والحلوي على المواطنين.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. رجال الأمن بالشرقية يوزعون الورود والحلوي على المواطنين.. صور
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