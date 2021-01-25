سعفان: توقيع 13 بروتوكول تعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ان الوزارة مختصة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنه وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل ، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبان وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي.





أشار الوزير في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن هذه الاختصاص يشمل كافة المنشآت أيًا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة ، وسواء كان مسطحا بريا أو بحريا.





وأكد أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة تتولى الإشراف التوجيهي ومتابعة جميع انجازات إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني بكافة صورة المطابقة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية لقانون العمل طبقا للكتاب الخامس من القانن والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.





ولفت إلى أن الإدارة تتولى تقديم المشورة الفنية الاستشارية في جميع مجالات السلامة الصحة المهنية لاي مواطن مصري يلجاء للحصول علي الخدمة التي تقدم بالمجان للحفاظ علي عناصر الانتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة.





وقال: اعترافا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 ) قبل إطلاقه.





وأشار إلى الحرص على العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية والاعلام بها ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ بعض الافلام والاعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها في مختلف أنواع الميديا وإعداد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدراج أحكام السلامة والصحة بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة.





وكشف توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها.





وأكد تنفيذ عدد ( 464 ) ندوة توعوية وعدد ( 24 ) ملتقى سلامة وصحة مهنية ، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية واستفاد منها عدد ( 30 ألف و 907 ) عاملا.





وأشار إلى أنه تم تنفيذ ( 15 ) فاعلية تحت مسمى " أسبوع سلامة وصحة مهنية " استفاد منها ما يزيد على عشرة ألاف وتهدف هذه الفاعليات إلى اجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية كأس التميز.





وقال: من منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية، استهداف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها عدد 536 مفتشا ومدير مكتب في 19 محافظة.





وفي شأن التغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال، أعلن أن الوزارة قامت بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشاة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش ، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة عدد ( 26 ) مكتبا في (11 ) محافظة ، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي ( الاسكندرية – بورسعيد – الشرقية - الفيوم ) وسوف تتبعها باقي المديريات تباعا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية.





وأشار إلى أنه أظهرت التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922 منشأة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839 ، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة ، والأمراض المهنية 921 مرضا.





وفي مجال التدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية أوضح أن الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية.





وقال: يتم من خلاله معاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالاتها, وذلك للنهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية.





واوضح محمد سعفان، أن المركز قام بتنفيذ عدد ( 2476 ) دورة تدربية استفادة منها ( 48080) دارسا، كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهوريةـ، كما تم إعداد ونشر عدد ( 12) بحثا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.