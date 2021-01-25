محافظ قنا ومدير أمن قنا يضعان إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة





وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، والعقيد أحمد السايح، قائد القطاع العسكري بقنا، إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم بمقر فرق قوات الأمن بمدينة قنا وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.





حضر مراسم الاحتفال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، و حازم عمر ، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات الشرطية والتنفيذية و الدينية بالمحافظة.





قدم محافظ قنا ورئيس الجامعة، التهنئة لمدير أمن قنا ولكافة قيادات الشرطة بالمحافظة ولأسر الشهداء، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وعلى ما يقدمونه من تضحيات، مؤكدين أن مصر لن تنسى أبدًا أبنائها الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، لافتين إلي أن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن فى العطاء و أن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن.





ومن جانبه أكد مدير أمن قنا، أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مقدما الشكر لمحافظ قنا ورئيس الجامعة وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة علي تهنئتهم بعيد الشرطة، مؤكدًا علي مردودها النفسي والايجابي علي كافة القوات الشرطية من ضباط وصف ضباط وجند في مواصلة دورهم في الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته.





و أشاد مدير أمن قنا، بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن من قوات الجيش والشرطة من أجل أن ينعم الوطن بنعمتي الأمن الأمان.





اقرأ أيضًا :

محافظ قنا يسلم 63 عقد إيجار وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بدشنا





محاربة الفساد.. الأموال العامة تقبض على مدير الإدارة الهندسية وفني بمجلس مدينة دشنا في قنا .. تفاصيل