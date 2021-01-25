مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في حادث سير، وقع، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بطريق "بني سويف ـ الفيوم" الصحراوي الجديد، أمام دير الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.





وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بطريق "بني سويف ـ الفيوم" الصحراوي الجديد، أمام دير الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين من ركاب السيارة.





ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بـ5 سيارات إسعاف نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى.





وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص، هم: محمد أحمد حمدي 41 سنة، مقيم مركز بني مزار بالمنيا، و محمد عشري عبدالعزيز، 32 سنة، مقيم مدينة 6 أكتوبر، وحسام شعبان حسين محمد، 30 سنة، وتم إيداع جثث المتوفين الثلاث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





كما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من: عشري عبد العزيز عبد الجواد، 62 سنة، مقيم 6 أكتوبر، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال علي عبدالفتاح، 58 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ومنجي سعد عبدالملاك 48 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد صادق عبد العظيم 48 سنة، مقيم مركز سمسطا ببني سويف، بجروح وكدمات متفرقة، وعبد العليم شحاته عبدالعليم، 48 سنة، مقيم مركز ملوي بالمنيا، باشتباه ما بعد الارتجاج.





ومحمد سيد عبد الحليم، 37 سنة، سائق، مقيم بني سويف، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ومختار عبد الرحيم حسن، 30 سنة، مقيم محافظة المنيا، بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالذراع الأيسر، وأحمد حسين محمد، 22 سنة، بجروح وكدمات واشتباه كسر بالقدم الأيمن، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وحجز بعض الحالات بالمستشفى.





وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.