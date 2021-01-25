طبيب يحذر من أمر مهم بخصوص كورونا

قال الدكتور محمد أبو القاسم، أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني، إن هناك أمرا خطيرا بخصوص إصابة السيدات بـ فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الإصابة بكورونا عندما يرافقها فى الوقت نفسه حالة هلع وخوف يكون للفيروس تأثير أكثر وأشد على الصحة.





وأضاف محمد أبو القاسم، خلال حواره ببرنامج "كلام جديد" المذاع على قناة "SHC"، تقديم الإعلامية مى حسن، أن العامل النفسي مهم لمصابي كورونا، والقلق يقلل من مناعة الشخص، ولذلك نطالب المصاب وغير المصاب بالهدوء، وتناول الوجبات الصحية التى تقوى جهاز المناعة لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أن تناول زيت الزيتون والعسل الأبيض والوجبات التى تحتوى فيتامين سي ودي مهم للغاية، لأنها تقوى المناعة، وتجعل الجسم قادرًا على مواجهة أى فيروس.





ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليهم الالتزام بـ الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، سواء بارتداء الكمامة وغسيل اليد باستمرار والابتعاد عن الأماكن التى فيها زحام.





ولفت إلى أن الدولة بدأت الآن بتطعيم الأطباء المتواجدين فى مستشفيات العزل، وخلال الفترة المقبلة سيتم تطعيم المواطنين، مؤكدا أنه بعد التطعيم سيتم الحد من انتشار هذا الفيروس الغريب.



