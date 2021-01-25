وزيرة الهجرة: منصة جديدة لتدريب من فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم، أن الوزارة تبذل جهودا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية من بينها التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألمانية، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).



