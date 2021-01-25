عبلة الكحلاوي وهادي الجيار.. مشاهير خطفهم كورونا في 2021

مازال فيروس كورونا يواصل حصده لأرواح الملايين في أنحاء العالم، خاصة بعد تطور سلالات فيروس كورونا التاجي مؤخرًا، وظهور سلالات جديدة أكثر فتكًا وأسرع انتشارًا، كانت سببًا في وفاة الآلاف بشكل سريع، وخاصة كبار السن الذين لا ينجون من "كوفيد 19".





العديد من المشاهير كانوا ضحية الفيروس القاتل خلال الشهر الجاري، وكانت آخرهم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، والتي أثارت وفاتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس.





وفاة عبلة الكحلاوي

توفيت عبلة الكحلاوي صباح أمس بعد صراعها مع كورونا خلال الفترة الماضية عن عمر يناهز 72 عاما، لكن الفيروس انتصر عليها في النهاية، وأقيمت جنازتها ظهر اليوم في المسجد الذي يحمل اسمها بالمقطم.





عُرفت عبلة الكحلاوي بلين القلب وصدق النصيحة والإخلاص في دعواها بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى ألفتها القلوب وأحبها الملايين من المصريين والعالم.





لاري كينج

كما توفي أمس لاري كينج مذيع شبكة CNN والذي توفي عن عمر يناهز 87 عاما، والذي يعد من أهم وأكبر مذيعي شبكة "سي إن إن"، حيث أجرى مقابلات مع المرحشين الرئاسيين والمشاهير والرياضيين.





هادي الجيار

منذ أسبوعين، فقد الوسط الفني النجم هاي الجيار إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا، عن عمر يناهز 71 عاما، وكان قد أصيب بالفيروس التاجي، وظل في العناية المركزة بمستشفى الهرم حتى توفي في 10 يناير.



