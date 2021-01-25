ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

عبلة الكحلاوي وهادي الجيار.. مشاهير خطفهم كورونا في 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:31 م
مشاهير ماتوا بكورونا
مشاهير ماتوا بكورونا
Advertisements
رشا عوني
مازال فيروس كورونا يواصل حصده لأرواح الملايين في أنحاء العالم، خاصة بعد تطور سلالات فيروس كورونا التاجي مؤخرًا، وظهور سلالات جديدة أكثر فتكًا وأسرع انتشارًا، كانت سببًا في وفاة الآلاف بشكل سريع، وخاصة كبار السن الذين لا ينجون من "كوفيد 19". 

العديد من المشاهير كانوا ضحية الفيروس القاتل خلال الشهر الجاري، وكانت آخرهم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، والتي أثارت وفاتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس. 

وفاة عبلة الكحلاوي 
توفيت عبلة الكحلاوي صباح أمس بعد صراعها مع كورونا خلال الفترة الماضية عن عمر يناهز 72 عاما، لكن الفيروس انتصر عليها في النهاية، وأقيمت جنازتها ظهر اليوم في المسجد الذي يحمل اسمها بالمقطم. 

عُرفت عبلة الكحلاوي  بلين القلب وصدق النصيحة والإخلاص في دعواها بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى ألفتها القلوب وأحبها الملايين من المصريين والعالم.

لاري كينج
كما توفي أمس لاري كينج مذيع شبكة CNN والذي توفي عن عمر يناهز 87 عاما، والذي يعد من أهم وأكبر مذيعي شبكة "سي إن إن"، حيث أجرى مقابلات مع المرحشين الرئاسيين والمشاهير والرياضيين. 

هادي الجيار
منذ أسبوعين، فقد الوسط الفني النجم هاي الجيار إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا، عن عمر يناهز 71 عاما، وكان قد أصيب بالفيروس التاجي، وظل في العناية المركزة بمستشفى الهرم حتى توفي في 10 يناير. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لاري كينج أشهر مذيع بأمريكا ينقل إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

وفاة مذيع أمريكي شهير بفيروس كورونا

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

المرض نهش جسده ودفن 2 من أبنائه.. مآسٍ في حياة المذيع لاري كينج

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

ابنة عبلة الكحلاوي ناعية والدتها: وداعا وموعدنا على الحوض

ترشيحاتنا

رؤيا صادقة أنارت لها الطريق.. ماذا قالت السيدة نفيسة لـ عبلة الكحلاوي ؟

تعرف على التشكيل الرسمي لبعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

20 دعاء بين العصر والمغرب مكتوبا لقضاء الحوائج وتفريج الهموم

زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير بـ مأساوية ..شاهد

السعودية.. القصة الكاملة للعثور على جثة شابة مدفونة في الصحراء وسقوط المتورطين

الحكام تستقر على إيقاف طاقم إدارة مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك